Vali Mükerrem Ünlüer'in Başkanlığında Yapılan Toplantıya, Kaymakamlar, Belediye Başkanları Ve Kentte Görev Yapan Kamu Kurum Müdürleri Katılım Sağladı.

Vali Ünlüer, İlin Mevcut Durumuyla İlgili Bilgi Verirken, Önümüzdeki Dönemde Gerçekleştirilmesi Planlanan Projeler Ve Hedefler Hakkında Da Bilgi Paylaştı.

Kurum müdürleri de kendi kurumlarını ilgilendiren yatırımlar hakkında bilgiler vererek yöneltilen soruları cevaplandırdı.

Vali Mükerrem Ünlüer, Toplantının Sonunda Yapılan Değerlendirmeler Doğrultusunda, İlin Kalkınma Ve Gelişimine Yönelik Stratejilerin Belirlenmesi Ve Uygulanması İçin İlgili Kurum Ve Kuruluşlar Arasındaki Koordinasyonun Artırılacağını Belirtti.

Bu Kritik Toplantı, Kahramanmaraş'ın Geleceğine Işık Tutacak Adımların Atılmasına Vesile Olurken, Katılımcılar Arasında Oluşan Güçlü İş Birliği Ve Ortak Vizyonun, İlin İlerlemesi Ve Refahı İçin Kritik Bir Rol Oynayacağına Dair Umutları Artırdı.