KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş’ta valilik ve kaymakamlıklarda görevli bazı müdürler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kahramanmaraş Valiliği Özel Kalem Müdürü Afşin Gül, Dulkadiroğlu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Arafat İlmeç ve Onikişubat Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Yahya Koca, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Yaşam" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Valilik Özel Kalem Müdürü Gül, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü", "Günlük Hayat"ta Cem Özdel'in "Namaz vakti", "Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" adlı fotoğraflarını oyladı.

Dulkadiroğlu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İlmeç ise "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti", "Haber" kategorisinde Muhammet Enes Yıldırım'ın "Klavuzlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Garry Lotulung'ın "Kuyruklu yıldız ve volkan", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" isimli karelerini seçti.

Onikişubat Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Koca da "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet", Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Costas Baltas'ın "Kanıksamış", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" adlı fotoğraflarını tercih etti.