Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Bir Dizi Temas Ve İncelemelerde Bulunmak Üzere Geldikleri Kahramanmaraş’ta İlgili Kamu Kurum Müdürleriyle Kahramanmaraş Valiliğinde Bir Toplantı Gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen Toplantı Sonrası Basın Açıklamasında Bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Çocukların Haklarını Önemsediklerine Dikkat Çekerek Depremin Yaşandığı İllerde Çeşitli İncelemeler Gerçekleştirdiklerini Söyledi.Kaynak: Taha Hayri Bağbudar