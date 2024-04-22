Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı



''Bugün, Aziz Milletimizin tarihinde eşsiz bir kahramanlık örneği olan Kurtuluş Savaşımızı bizzat yürüten ve gazilik nişanını alan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 104. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamanın gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.



23 Nisan 1920 sadece Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılış tarihi değil aynı zamanda millet egemenliğine dayanan Demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gündür.



O gün millet egemenliğine dayanan bir demokrasi anlayışının temelleri atılırken, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız unutulmamış, onlara karşı duyulan güvenin bir ifadesi olarak bu bayram tüm çocuklarımıza armağan edilmiştir.''



''Sevgili çocuklar;



Kahraman bir milletin çocukları olarak sizler, ülkemizin ümitleri, istikbali ve yarınlarısınız.

İnanıyoruz ki yarınların Türkiye’si, sizlerle aydınlık, sizlerle mutlu, sizlerle daha gelişmiş ve kalkınmış olacaktır.



Çocuklarımızdan beklentimiz; tarihini iyi bilen, insana değer veren, milli ve manevi değerleri önemseyen, yeniliklere ve gelişmelere açık kuşaklar olarak yetişmelerini görmektir. Bu bizim en büyük mutluluğumuz olacaktır.



Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi`nin kuruluşunun 104. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ü, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.''



Mükerrem ÜNLÜER

Kahramanmaraş Valisi