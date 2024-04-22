Kahramanmaraş Modern Bilimler Akademisi okullarında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bu anlamlı günü özel etkinliklerle kutlayarak öğrencilere unutulmaz bir deneyim yaşatan Modern Bilimler Akademisi okulları etkinlikler kapsamında kültürel faaliyetlere de yer verdi.

Etkinliklerde gerçekleştirilen kültürel faaliyetler, öğrencilerin kültürlerini tanıma ve anlama şansı verdi.

Kahramanmaraş Modern Bilimler Akademisi Okulları Kampüs Müdürü Muhammet Kasap “bu tür etkinlikler, öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunurken aynı zamanda toplumsal ve kültürel bilinçlerini de artırmalarına yardımcı oldu.” dedi.