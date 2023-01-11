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Vali Çoşkun ziyaretin ardından şu ifadelere yer verdi.

Kentte faaliyet gösteren gazeteciler Cemiyetlerini, derneklerini ve işletmeleri ziyaret eden Vali Coşkun yönetim, üyeler ve personellerle görüşerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

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