Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kahramanmaraş Valisi Ünlüer: Muhtarlık kurumu 1829 yılından bu yana devlet yönetimimizin temel yapı taşlarındandır. Muhtarlarımız ise bu önemli kurumun yetkilileri olarak ülkemizin en ücra köşelerinde dahi devletimizin gören gözü, duyan kulağı, tutan elidir.

Kamu kurum ve kuruşlarımızla yakın bir iş birliği içerisinde bulunan muhtarlarımız, halkımızın sorunlarının çözümünde büyük rol oynamakta, kamu ve yerel yönetimlerin de etkin bir şekilde hizmet sağlamasında önemli bir sorumluluk üstlenmektedirler.

Muhtarlarımız, üstelendikleri görev ve sorumluluklar ile vatandaşlarımıza hizmetleri getirmenin ilk basamaklarından biri olmanın yanında, mahallelerini ve köylerini en iyi tanıyan kişiler olarak en yakın mesai arkadaşlarımızdır. Kıymetli mesai arkadaşlarımız olan muhtarlarımızla şehrimizin her noktasında toplumsal refahı ve huzuru sağlamak için koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor, sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum.