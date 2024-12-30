Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kent genelinde 13 bin köy tipi ev ile 47 bin kalıcı konutun temelleri atıldı. Şu ana kadar inşası tamamlanan 27 bin 400 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, depremin hemen ardından başlatılan çalışmaların gece gündüz sürdüğünü belirterek, 2025 yılı sonuna kadar tüm konutların hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiğini vurguladı. Ünlüer, “60 bin hak sahibinin 27 bin 400'üne konutlarını teslim ettik. Kalan konutların tamamını 2025 yılında teslim etmeyi planlıyoruz. Böylece tüm hak sahiplerinin taleplerini karşılamış olacağız,” dedi.

Rezerv alanlarda inşa edilen 33 bin bağımsız birimden 16 bininin 2025’in ilk yarısında teslim edilmesi planlanıyor. Köy tipi konutlar için 22 bin hak sahipliği bulunmasına rağmen 13 bin başvuru alındığını belirten Vali Ünlüer, talepler doğrultusunda inşaatların sürdüğünü, yeni talepler gelmesi durumunda da çalışmaların genişletileceğini ifade etti.

Afetzedelerin mağduriyet yaşamaması adına devletin tüm kurum ve kuruluşlarının gece gündüz çalıştığını belirten Ünlüer, sözlerine şöyle devam etti:

"Sadece kalıcı konut ve kırsal konutlarla uğraşmıyoruz. Onun dışında hastaneler, okullar ve kamu binalarımızı yapıyoruz. Özellikle altyapı çalışmalarımız var. İş yerleriyle ilgili çalışmalarımız var, geçici iş yerleri olsun, kalıcı iş yerleri olsun, sanayi yerlerimiz var. Yani şehrin bütün alanlarında yeniden bir şehir kurma çalışmamız devam ediyor. Şu anda da önemli bir aşama kaydettik. Hastanelerimiz bitmek üzere 400 yataklı devlet hastanemiz ocak ayında inşallah hasta kabulüne başlayacak. Yoğun bir çalışma yapıyoruz."

- Fazla konutlar sosyal konut olarak kullanılacak

Mahkeme sürecinde yeni hak sahipliklerinin de oluşabildiğine işaret eden Vali Ünlüer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onları da karşılayabilmek için yedekli gidiyoruz. Altınova bölgesinde yaptığımız konutların bir kısmı da bu anlamda sosyal konut olarak kullanılacak. Güneşevler ve Doğukent civarında bir bölümü de kamulaştırarak orada büyük bir alanda 7 bin konut üretiyoruz. Halbuki orada bizim 5 bin 500 hak sahibimiz var. Dolayısıyla oralardan artırdıklarımızla da şu anda mali duruma uygun olmayan kardeşlerimize de sosyal konut olarak TOKİ'mizin ve Emlak Konutumuzun dağıtma imkanı olacak."