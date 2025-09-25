Valilik toplantı salonunda Gerçekleşen Toplantıya, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in Yanı Sıra, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit Ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral l Ali Gemalmaz Eşlik Etti.

Toplantıda, Vali Ünlüer İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen icraatlar ve yapılan operasyonlar hakkında bilgiler verdi.

Ayrıca Yürütülen Güvenlik Değerlendirmeleri, Alınan Önlemler Ve Yapılan Operasyonlar Hakkında Detaylı Bilgiler Vali Ünlüer tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna Göre Gerçekleştirilen Faaliyetler İse Şu Şekilde:

Terörle Mücadele: 63 operasyon, 39 gözaltı, 5 tutuklama

Uyuşturucu: 62 operasyon, 523 gözaltı, 66 tutuklama – 34 kg esrar, 84 bin kök kenevir ele geçirildi.

Asayiş: 2.071 olay – aydınlatma oranı %98

Silah Kaçakçılığı: 382 işlem, 222 silah ele geçirildi.

Göçle Mücadele: 107 bin kimlik kontrolü, 2.780 düzensiz göçmen yakalandı.

Trafik: 402 bin araç denetlendi, %17 artış.