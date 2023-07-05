Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bal Ormanları Eylem Planı" çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bal ormanları oluşturulmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü öncülüğünde Kahramanmaraş ve Gaziantep'te 15 bal ormanı oluşturuldu.

Bal özü taşıyan bitkilerin ekim ve dikimiyle de kurulduğu bölgede bitki örtüsünü zenginleştiren bal ormanları, yörede arıcılık faaliyetinin artmasını sağladı.

Andırın Orman İşletme Müdürü Yunus Kurtgöz, sorumluluk sahalarında 14 bin 300 bal özü taşıyan bitkinin toprakla buluşturulduğunu söyledi.