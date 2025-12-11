Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda şüphelilerin ev ve araçlarında aramalar gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal, para ve belge ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda; 21 cep telefonu, 12 pos cihazı, 29 kredi kartı, 13 senet, 18 çek, 9 alacak verecek defteri, 750.000 TL, 600 dolar, 900 euro, 160 İsviçre frangı, 4 dizüstü bilgisayar, 2 bilgisayar kasası, 12 flash bellek, 1 tablet, 1 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 46 pompalı tüfek fişeği, 44 tabanca fişeği52 gram bonzai, 26 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, bölgedeki tefecilik ve suç örgütlerine yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı.