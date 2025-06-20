Saatlik Hava Durumu:

03.00 – 06.00: Açık, 21°C

06.00 – 09.00: Açık, 28°C

09.00 – 12.00: Az bulutlu, 35°C

12.00 – 15.00: Az bulutlu, 37°C

15.00 – 18.00: Az bulutlu, 31°C

18.00 – 21.00: Açık, 23°C

21.00 – 24.00: Açık, 22°C

Günlük Değerlendirme:

Günün en sıcak saatleri öğle ile ikindi arasında yaşanacak. 37 dereceye ulaşacak hava sıcaklığı nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve yaşlıların güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamaları öneriliyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar düşerek daha serin bir hava etkili olacak.