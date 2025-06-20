Turkiye Daha Yogun Ve Sik Sicak Hava Dalgalarina Hazir Olsun Ipir

Saatlik Hava Durumu:

  • 03.00 – 06.00: Açık, 21°C

  • 06.00 – 09.00: Açık, 28°C

  • 09.00 – 12.00: Az bulutlu, 35°C

  • 12.00 – 15.00: Az bulutlu, 37°C

  • 15.00 – 18.00: Az bulutlu, 31°C

  • 18.00 – 21.00: Açık, 23°C

  • 21.00 – 24.00: Açık, 22°C

6 7 Temmuz 2024 Hafta Sonu Hava Durumu Gunesli Ve Sicak Bir Tatil Havasi Olacak 1720180701

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Günlük Değerlendirme:
Günün en sıcak saatleri öğle ile ikindi arasında yaşanacak. 37 dereceye ulaşacak hava sıcaklığı nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve yaşlıların güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamaları öneriliyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar düşerek daha serin bir hava etkili olacak.