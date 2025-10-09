Kahramanmaraş’ın 1800 rakımlı Ahir Dağı, Engizek ve Milcan yaylalarında yaz boyunca üretim yapan göçerler, sonbaharın gelişiyle birlikte yayla sezonunu kapatmaya hazırlanıyor. Yedi ay boyunca zorlu doğa koşullarında hayvancılık faaliyetlerini sürdüren göçerler, çadırlarda yaşayıp sabahın ilk ışıklarıyla sürülerini meralara çıkarıyor, gün boyu otlattıkları koyun ve keçilerini akşam saatlerinde sağarak süt elde ediyor.

Göçerlerin ürettiği sütlerin bir bölümü tarhana yapımında kullanılan yoğurt ve peynir üretiminde değerlendirilirken, önemli bir kısmı ise Kahramanmaraş'ın meşhur dondurma sektörüne gönderiliyor. Şehirde yaklaşık 1 milyon 500 bin küçükbaş hayvan bulunurken, bunların yaklaşık 400 bini yüksek rakımlı yaylalarda, kalanı ise ovadaki meralarda otlatılıyor.

Küçükbaş hayvancılıktan yıllık yaklaşık 400 bin ton üretim elde edilen kentte, süt üretiminin yüzde 50’si dondurma sektörüne, kalan yarısı ise peynir üretimine ayrılıyor. Göçerlerin yaylalarda yürüttüğü bu üretim, hem yerel lezzetlerin korunmasına hem de kent ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

Ekim ayı itibarıyla göçerler, sürüleriyle birlikte yaylalardan daha düşük rakımlı kışlaklara inişe geçiyor. Göçerlerin bu zorlu ama verimli yolculuğu, geleneksel üretim kültürünün yaşatılmasında büyük rol oynuyor.