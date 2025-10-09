Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı iller arasında bulunan Kahramanmaraş'ta özellikle Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, trafikte aksamalara ve cadde-sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı kuvvetli yağış uyarılarının ardından başlayan sağanak, birçok vatandaşı hazırlıksız yakaladı. Yağış sırasında bazı yollarda görüş mesafesi azalırken, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Özellikle kavşak ve alt geçitlerde oluşan su birikintileri, araç trafiğini zaman zaman durma noktasına getirdi.

Yağmura sokakta yakalanan vatandaşlar ise sığınacak yer ararken, bazı bölgelerde iş yerlerinin tenteleri altında yoğunluk oluştu. Yayalar ıslanmamak için ellerinde poşet, mont ve şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalıştı.

Kentte yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da birkaç derece düşüş yaşandı. Yüksek rakımlı mahallelerde ve çevre ilçelerde dolu yağışı da görüldü. Bu durum, özellikle tarım arazileri ve bahçeler için risk oluştururken, çiftçiler kısa süreli endişe yaşadı.

Yetkililer, yağışların ilerleyen saatlerde yer yer devam edebileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Su baskını yaşanabilecek alanlarda park edilen araçların çekilmesi ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması önerildi.

Meteoroloji, bölge genelinde hafta sonuna kadar aralıklarla sağanak geçişlerinin devam edebileceğini bildirdi.