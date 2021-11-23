KSÜ ve KMTSO staj işbirliği protokolü imzalandı!

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, İİBF Dekanı Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan, KSÜ Uluslararası Lojistik ve Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Çağlar Çakmak ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğretim elemanlarının katılımlarıyla KMTSO’da yapılan imza töreninde konuşan üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, KSÜ olarak üniversite-sanayi işbirliğini, teknoloji transferini ve uygulamalı eğitimi önemsediklerini ve KMTSO ile hedeflerinin bu manada örtüştüğünü söyledi.

Üniversite-kamu-sanayi işbirliğinde arzu edilen noktalara erişmek için Kahramanmaraş’ta bütün kurum ve kuruluşlarla etkili ve işlevsel işbirlikleri yürüttüklerini ifade eden Rektör Can, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencilerinin KMTSO üyesi işletmelerde staj yapmalarını öngören protokolün, öğrencilerin eğitim ve istihdamlarına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

“KSÜ öğrencileri daha öğrenci iken etkili, uygulamalı, uzun süreli stajlarla işletmelerin aradığı niteliklere haiz olarak mezun olacaklar. Öğrencilerimiz bu protokol kapsamında teoride öğrendiklerini sektörünün içerisinde pratiğe dökme imkânına kavuşacaklar. Birçok öğrencimiz staj süresinde kurdukları ilişkilerle iş hayatına atılacaklar. Öğrencilerimiz piyasada karşılık buluyorsa ve istihdam edilebiliyorsa biz üniversite olarak kendimizi başarılı sayıyoruz.” diyen Rektör Can, protokolün hayata geçirilmesine katkı sunan başta KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu olmak üzere, KMTSO çalışanlarına ve işletmelerinde öğrencilerimize uygulamalı eğitim imkânı veren iş insanlarına, İİBF Dekanı Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü hocalarına teşekkür etti.

Protokolün hayırlara vesile olması temennisini dile getiren Rektör Can, KSÜ olarak bütün paydaş kurumlarla yakaladıkları bu başarılı işbirliği ruhuyla önemli projelere imza atmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ise KMTSO üyesi işletmelerde KSÜ Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencilerinin staj yapabilmesini öngören protokolün hayata geçirilmesine katkı sunan herkese teşekkür ederken, protokolün her açıdan öğrencilere katkı sağlayacağını söyledi.

Protokol kapsamında Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde eğitim gören 30 öğrencinin staj uygulamalarının yapılacağı KMTSO üyesi işletmelerle eşleştirmeleri yapıldı.