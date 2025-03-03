Kahramanmaraş'ın içme suyu sorunu yaşamaması için DSİ tarafından çalışmalar yürütüldüğünü belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kentin 2030 yılına kadar su ihtiyacını karşılaması öngörülen Kısık İçme suyu Regülatörü Ayvalı Barajı Bağlantısı İsale Hattı işi için sözleşmenin imzalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığın 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk saatlerinden itibaren çalışmalara başladığını anımsatarak aradan geçen yaklaşık 2 yıllık süreçte bölgenin gerek tarım gerekse ormancılık alanlarında yeniden imarı ve inşası için önemli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş'ın artan su ihtiyacını yönelik DSİ'nin çalışmalar yaptığına dikkati çekerek, son olarak şehrin 2030 yılına kadar ihtiyacını karşılaması öngörülen Kısık İçme Suyu Regülatörü Ayvalı Barajı Bağlantısı İsale Hattı işi için sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

2 milyar 660 milyon 289 bin 554 TL bedel ile imzalanan sözleşme kapsamında, Kısık Regülatöründen alınacak ham suyun Kahramanmaraş'a ana içme suyu kaynağı olan Ayvalı Barajı'na iletilmesi suretiyle yıllık 20 hm3 (hektometre küp) akım ile takviye edilmesi için gerekli içme suyu tesislerinin inşa edileceği bilgisini veren Yumaklı, içme suyu kesintilerinin önüne geçmek adına Kısık İçme suyu Regülatörü Ayvalı Barajı bağlantı hattının faaliyete geçirilmesi büyük önem taşıdığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Bakan Yumaklı, Kısık Barajı gövdesinin mansap kısmında yapılacak olan regülatör yapısı ile Kısık Barajı baz akımlarının yaklaşık 75 km uzunluğunda bağlantı hattı yapılarak hali hazırda Kahramanmaraş il merkezine içme ve kullanma suyu sağlayan Ayvalı Barajına cazibeli aktarılması için isale hattı sanat yapıları ve servis yolu yapılacağını kaydetti.