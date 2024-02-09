Törene, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Kaymakam Muhammet Kaya. Cumhur İttifakı Ak Parti Belediye Başkan Adayı Murat Ceyhan ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Çilo da katıldı

TOVER Başkanı Durmuş Doğan ve ekibi tarafından yapılan bağışlarla inşa edilen Gücük İlkokulu, modern ve donanımlı bir eğitim kurumu olarak bölgedeki eğitim imkânlarını önemli ölçüde geliştirmeyi amaçlıyor. 4 derslikli okulda, 100’den fazla öğrenci eğitim alabilecek.

Açılış töreninde konuşan TOVER Başkanı Durmuş Doğan, “Gurbetçiler olarak, memleketimize ve insanımıza katkıda bulunmak bizim en büyük görevimizdir. Gücük İlkokulu’nun açılışı, bu görev bilinciyle gerçekleştirdiğimiz bir projedir. Bu okulun, bölgedeki çocuklara daha iyi bir eğitim imkânı sunacağına ve geleceklerine ışık tutacağına inanıyoruz.” dedi.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan da yaptığı konuşmada, TOVER’e ve bağışçılara katkılarından dolayı teşekkür etti. Yılmazcan, “Gücük İlkokulu, ilçemiz için çok önemli bir kazanımdır. Bu okul sayesinde, çocuklarımız daha modern ve konforlu bir ortamda eğitim alabilecekler.” dedi.

Kaymakam Muhammet Kaya ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Çilo da TOVER’in yaptığı çalışmayı takdir ederek, Gücük İlkokulu’nun bölgedeki eğitime önemli katkılar sağlayacağını vurguladılar.

Açılış töreninin ardından, protokol üyeleri ve konuklar okulu gezerek incelemelerde bulundular.