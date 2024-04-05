Kahramanmaraş, tarihindeki önemli bir olayı olan İstiklal Madalyası'nın şehre verilişinin yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

5 Nisan Tarihi, Kahramanmaraş'ın Kahramanlık Ve Direniş Ruhunu Simgeleyen Bu Önemli Olayın Anısını Canlı Tutmak Amacıyla Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı.

Kahramanmaraş Valiliği Tarafından Düzenlenen Tören, Valilik Bahçesinde Gerçekleştirildi.

Törene, Kahramanmaraş Valisi, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı, İl Protokolü Ve Vatandaşlar Yoğun İlgi Gösterdi.

Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu Atatürk Anıtına Çelenk Bıraktı.

Ardından Ay Yıldızlı Bayrağa Kahramanlık madalyasını Takan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Günün Anlam Ve Önemini Belirten Bir Konuşma Yaptı.