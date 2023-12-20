Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında gittiği Ankara’da 65. Hükümet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’yı ziyaret etti. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyarette, MÜSİAD Almanya Şubesi tarafından Kahramanmaraş’a kazandırılacak Sevgi Çocuk Evleri projesine ilişkin de istişarelerde bulunuldu. Misafirperverliği ve destekleri için Genel Başkan Yardımcısı Kaya’ya teşekkür eden Başkan Hayrettin Güngör, “Milletvekilimiz Tuba Köksal ve İl Başkanımız Fırat Görgel ile AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, 65. Hükümet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya’yı ziyaret ettik. Görüşmelerimizde Sayın Bakanımız öncülüğünde MÜSİAD Almanya Şubesi tarafından şehrimize kazandırılacak Sevgi Çocuk Evleri’nin protokolünün yapıldığı müjdesini aldık. Şehrimize hayırlı olsun” dedi