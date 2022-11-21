Ocak ayında yıkımına başlanılan saçma binanın hafriyatı da tamamıyla kaldırılırken binadan geriye büyük bir boş alan kaldı.

Alan için Büyükşehir Belediyesi tarafından kent meydan projesi hazırlandı. “Maraş Han” adı verilen proje alanın etrafı afişlerle kapatıldı. Inşa edilecek Proje çerçevesinde iş yerleri, otel ve kapalı otopark yapılacak

Konuyla ilgili aksu habere değerlendirmelerde bulunan büyükşehir belediye başkanı hayrettin Güngör, yapılması planlanan proje için çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.