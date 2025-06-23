Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KASKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürüttüğü “Kahramanmaraş Merkez İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı” projesiyle şehrin su altyapısını baştan aşağı yeniliyor.

Proje kapsamında özellikle içmesuyu hatları, merkez mahallelerde modernize edilerek Kahramanmaraşlıların daha sağlıklı ve kesintisiz suya erişimi sağlanacak.

Namık Kemal, Yavuz Selim, Egemenlik, Bahçelievler, Menderes, Mehmet Akif, Şeyh Adil, Yenişehir, İsmet Paşa, Dumlupınar, Hacı Bayram Veli, Gayberli ve Barbaros mahallelerini kapsayan bu dev yatırım, toplamda 115 bin metre yeni içmesuyu hattının döşenmesini içeriyor.

Bu sayede, şehir merkezindeki içmesuyu şebekesi güncel standartlara uygun hale getirilirken, su kayıplarının önüne geçilmesi ve suyun daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Sahada görev yapan 22 ayrı ekipten 3’ü özel olarak içmesuyu hattı çalışmalarına odaklanmış durumda.

Gece gündüz demeden çalışan bu ekipler, modern altyapı sistemleriyle şehrin su yönetimini çağdaş seviyeye taşıyor.

Proje, sadece teknik yeterlilikle sınırlı kalmayıp, çevresel ve kültürel hassasiyetleri de ön planda tutuyor. Özellikle Namık Kemal Mahallesi’ndeki arkeolojik sit alanında, kültürel mirasa saygılı bir yaklaşımla, Müze Müdürlüğü denetiminde kontrollü kazılar gerçekleştiriliyor.

Yapılan imalatların ardından temizlik ve düzeltme çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Ayrıca, Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) kapsamında PM10 partikül ve gürültü ölçümleri düzenli olarak yapılarak çevresel sürdürülebilirlik sağlanıyor.

Bu stratejik içmesuyu yatırımı, Kahramanmaraş’ın su yönetimini daha ileri bir seviyeye taşıyarak, şehir merkezinde yaşam kalitesini ve çevresel güvenliği kalıcı bir şekilde artıracak