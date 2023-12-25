Kahramanmaraş'ın Zengin Gastronomik Kültürünü Uluslararası Platformda Daha Da Öne Çıkarmak Adına Göreve Geldiği İlk Günden Beri Kahraman Şehrin Her Değerini Gelecek Nesillere Aktarma Çabası İçerisinde Olan Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı Tescilli Ürünler Hakkında Bilgiler Paylaştı.

Kentte Hizmet Veren Basın Mensupları İle Bir Araya Gelen Başkan Narlı Kahraman Kentin Her Değerinin Çok Önemli Olduğuna Dikkat Çekerek Tarhananın Çağlayancerit Ceviz’inin Ardından Şehrin Avrupa Birliği Tescilli İkinci Ürünü Olduğunu İfade Etti.

Ardından Maraş Tarhanasının Ne Denli Önemli Bir Yiyecek Olduğundan Bahseden Başkan Narlı, Maraş Tarhanasından Tarhana Baklavası Çalışmalarının da Yapılacağını Belirtti.