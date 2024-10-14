Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Başkanı Gökhan Büyükdereli, verdiği özel röportajda, 6 Şubat depremiyle sarsılan Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkması için yapılan çalışmaları değerlendirdi. Büyükdereli, şehrin ticari ve turistik anlamda toparlanması için önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Deprem sonrası büyük kayıplar yaşadık

Büyükdereli, “Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremi, şehrimizde birçok alanda derin izler bıraktı. Bu büyük afet, sadece can kayıplarına yol açmakla kalmadı, aynı zamanda maddi anlamda da büyük yıkıma sebep oldu. Hepimiz tarifsiz bir acı ve üzüntü yaşadık. Depremde hayatını kaybeden tüm hemşerilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ise sabır diliyorum. Yaşadığımız bu büyük acılardan güç alarak, şehrimizin yeniden ayağa kalkması için atılan adımların her biri büyük önem taşıyor. Deprem, şehrimizin ticari hayatı ve turizm potansiyelinde de derin yaralar açtı; bu bağlamda, otellerimiz de büyük kayıplar yaşadı. Şehir merkezinde yer alan 12 otel, deprem anında ve sonrasında ağır hasar görerek yıkıldı.” Dedi.

Yatay mimariyle güvenli konaklama imkânı sunuyoruz

Gökhan Büyükdereli, açıklamasına şöyle devam etti, “Kahramanmaraş’ta otellerin yeniden açılması, sadece şehirdeki konaklama ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda ticaretin ve turizmin canlanması için kritik bir rol oynayacaktır. Deprem bölgesinde yeniden inşa edilecek oteller, bölge ekonomisinin toparlanmasına katkıda bulunurken, turizm sektörünün yeniden hayat bulmasına da vesile olacaktır. Ticaret ve turizm amaçlı konaklama imkânlarının yeniden sağlanmasını şehrin geleceği açısından stratejik bir adım olarak gördüğümüz için, hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçtik. Şehrimizin ilk ve tek katlı yatay mimariye sahip oteli için elimizi taşın altına koyduk. Bu otel, şehrin önemli simgelerinden biri olan Expo alanında yer alarak, misafirlerimize güvenli bir konaklama imkânı sunacak.

Expo Garden Hotel’i inşa ederken, deprem sonrası güvenlik kaygılarını göz önünde bulundurarak çelik konstrüksiyon yapıyı ön planda tuttuk. Ayrıca, otelimizin peyzaj çalışmalarıyla çevreye uyumlu ve estetik bir görünüm kazandırmayı hedefledik. Deprem sonrası süreçler her ne kadar uzasa da, şehrimizin ilk "Turizm Tesisi Belgesi"ni almaktan gurur duyuyoruz. Bu belge, otelimizin şehrin turizm potansiyeline katkı sağlayacağına dair önemli bir işarettir. Tesisimiz, sunduğu imkânlar ve konforla şehrin yeni gözdesi olma yolunda hızla ilerliyor.

Turizm ve ticaretin yeniden canlanması gerekiyor

Turizm, “bacasız sanayi” olarak bilinir ve şehrimizin ekonomik kalkınmasında büyük bir rol oynayabilir. Deprem sonrası yıkılan ve hasar gören kültürel miraslarımızın onarım süreçleri de turizmin yeniden canlanması için büyük önem taşıyor. Kısa, orta ve uzun vadede şehrimizin turizm eylem planını oluşturup, etkinlikleri tek bir çatı altında organize ederek yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu süreçte, şehrin turizm aktörlerinden oluşan akil bir meclis kurarak iş birliğini ve ortak aklı ön plana çıkartmak gerektiğine inanıyorum. Şehrimizin markalaşması, etkinliklerle tanıtılması ve turizm açısından daha cazip hale getirilmesi için bu tür girişimlere büyük ihtiyaç var.

Sağlık turizmine yeni yatırımlar yapılmalı

Ayrıca, şehrimizin sağlık turizmi potansiyelini de değerlendirmeliyiz. 2023 yılı sonu itibarıyla ülkemize 1,4 milyon sağlık turisti gelmiş ve bu alanda 2,3 milyar dolar döviz girdisi sağlanmıştır. Tam teşekküllü sağlık turizmi hizmeti sunabilecek kapasitede olan tesislerimizle, bu alanda da şehrimizin ön plana çıkması için çalışmalar yapıyoruz. VIP araçlarla güvenilir konaklama hizmetleri sunarak, gelen sağlık turistlerine şehrimizde iyi bir deneyim yaşatabilir ve bu alanda da turizm potansiyelini artırabiliriz. Böylece, şehrimizin refah seviyesi yükselirken, etkinlikler ve turizm olanakları da artacaktır.

Doğa ve gastronomi turizmi ile markalaşmamız lazım

Şehrimizin turizm potansiyeli sadece kültürel ve sağlık turizmi ile sınırlı değil. Doğa turizmi ve gastronomi kültürümüz de bu alanda büyük bir değer taşıyor. Coğrafi işaretli ürünlerimizin tanıtımı için bir müze kurulabilir ve bu ürünlerin üretim süreçlerinin canlı olarak gösterildiği bir "canlı müze" ile turistlere unutulmaz bir deneyim sunabiliriz. Ayrıca, şehrin üreten kadınlarının bir araya geldiği kadın kooperatiflerini destekleyerek, e-ticaret ağı kurabilir ve bu yolla aile ekonomisine önemli katkılar sağlayabiliriz.”

Kahramanmaraş'ın turizmde yeniden bir cazibe merkezi haline gelmesi için atılacak adımlar, şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda toparlanmasına büyük katkı sağlayacak.