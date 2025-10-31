UNESCO tarafından yürütülen “Yaratıcı Şehirler Ağı” programına dahil edilen Kahramanmaraş, Yedi Güzel Adam geleneği, güçlü şiir ve hikâye kültürü, edebiyat festivalleri ve yerel sanat üretimleriyle bu unvanı almaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş artık sadece Türkiye’nin değil, dünyanın edebiyat başkentlerinden biri olarak anılacak. Bu başarı, edebiyata gönül vermiş her Kahramanmaraşlının ortak gururudur.

Bu topraklar, Necip Fazıl’dan Nuri Pakdil’e, Rasim Özdenören’den Cahit Zarifoğlu’na kadar birçok büyük ismi yetiştirmiş bir edebiyat ocağıdır. UNESCO kararıyla bu kimlik artık uluslararası alanda da tescillenmiştir. Bu başarı, Kahramanmaraş’ın ruhuna, tarihine ve insanına yakışandır.”

Kahramanmaraş’ın UNESCO tarafından “Edebiyat Şehri” ilan edilmesi, hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı.

Şehir, önümüzdeki süreçte uluslararası kültür ve sanat projelerine ev sahipliği yaparak edebiyatın kalbinin attığı merkezlerden biri olmayı sürdürecek.