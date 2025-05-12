Dondurmasıyla dünya çapında ün kazanan Kahramanmaraş, sadece lezzetleriyle değil; destansı tarihi, büyüleyici doğası, zengin el sanatları ve kadim kültürüyle de programda geniş yer buldu. Alişan’ın samimi sunumu eşliğinde şehrin bilinmeyen yönleri keşfedildi.

Programda Kahramanmaraşlı ustalar, geleneksel el sanatlarının inceliklerini aktarırken; Maraş mutfağının eşsiz lezzetleri de usta eller tarafından hazırlanarak izleyicilere tanıtıldı.

Kahramanmaraş’ın tanıtımına katkı sağlayan bu özel yayın, hem şehir halkından hem de ekran başındaki izleyicilerden büyük beğeni topladı.