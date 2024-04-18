Kahramanmaraş’ta, asırlık bir geleneğin devamı olarak kadınlar arasında büyük ilgi gören cevizli incir reçeli, bölgede vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor.

Kahramanmaraş'ın üzüm bağlarından elde edilen gün pekmezi, meşhur Maraş cevizi ve kurutulmuş incirin bir araya gelerek pişirilmesiyle yapılan bu reçelin tarihi kökenleri çok eskilere dayanıyor.

İncir reçeli üretimi yapan 48 yaşındaki Yasemin Kırıcı özellikle depremzedelerin ürettikleri ürünleri satın alarak, onları iş hayatına dâhil ederek istihdama katkıda bulunuyor.

Kahramanmaraş’ın tarihinden günümüze gelen geleneksel lezzetlerinden biri olan cevizli incir reçeli, üzüm pekmezi, incir ve Maraş cevizinin eşsiz bir karışımıyla sofralara şölen yaşatıyor. Dulkadiroğlu Beyliği döneminden kalma bu özgün tatlı çeşidi, girişimci ev hanımı Yasemin Kırıcı tarafından gelecek kuşaklara aktarılmak üzere özenle hazırlanıyor.