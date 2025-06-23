Gürültü kirliliği, şehir yaşamında huzur ve yaşam kalitesini etkileyen önemli çevre sorunlarının başında geliyor. Bu kapsamda Bakanlık, vatandaşların daha huzurlu ve sessiz yaşam alanlarına kavuşabilmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kahramanmaraş’ın Gürültü Haritası Hazırlandı

Bakanlık tarafından "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" gereği, nüfusu 100 binin üzerinde olan ve nüfus yoğunluğu kilometrekare başına bin kişiyi aşan şehirleşmiş alanlarda gürültü haritaları hazırlanıyor. Bu doğrultuda Kahramanmaraş’ın da aralarında bulunduğu 66 ilin gürültü haritası tamamlandı.

Gürültüden Arındırılmış Yaşam Alanları Hedefleniyor

Hazırlanan gürültü haritaları doğrultusunda, şehirlerin gürültü profilleri çıkarılarak yoğun ses kaynakları belirleniyor. Elde edilen veriler ışığında sessizliğin ön planda tutulduğu imar kararları alınırken, çevre düzeni, ulaşım ve temiz hava planlarıyla entegre biçimde hazırlanan eylem planları hayata geçiriliyor.

Kahramanmaraş’ın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Antalya, Bursa, Konya, Gaziantep ve Eskişehir gibi birçok büyükşehirde de eylem planlarının tamamlandığı açıklandı.

Gürültü Azaltıcı Önlemler Gelecek

Eylem planları hazırlanırken, şehirlerde belirlenen sıcak noktalar için uygulanacak gürültü azaltım tedbirleri etkinlik, sosyal kabul, ekonomik uygulanabilirlik ve fayda-maliyet analizleri göz önünde bulundurularak planlanıyor. Ayrıca yerel yönetimlerin talep etmesi halinde Bakanlık, gürültü bariyeri gibi önlemler için teknik ve mali destek sağlayacak.

Bakanlık, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bitlis, Sinop ve Muş gibi illerde ise gürültü haritası ve stratejik eylem planı hazırlıklarına devam ediyor.

Kahramanmaraşlı Vatandaşlar Sessiz ve Huzurlu Şehir İçin Destek Bekliyor

Kahramanmaraşlı vatandaşlar, şehirde gürültü kirliliğinin önüne geçilerek daha huzurlu ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulmasını bekliyor. Yetkililer, gürültü azaltım çalışmalarıyla şehrin yaşam kalitesinin artacağını vurguluyor.