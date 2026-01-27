Kent genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, belediye ekipleri ve yüklenici firmalar yoğun mesai yaparak yol bakım ve onarım faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Özellikle ana arterler ile mahalle yollarında gerçekleştirilen çalışmalarla, ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan şehir genelinde yürütülen konut projelerinde de hummalı bir çalışma dikkat çekiyor. Kahramanmaraş’ın farklı noktalarında yükselen yeni konutlar, modern mimari ve depreme dayanıklı yapılarla vatandaşlara güvenli yaşam alanları sunmayı hedefliyor.

Yetkililer, zorlu hava şartlarına rağmen çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğünü belirterek, kentin yeniden yapılanma ve güçlenme sürecinin kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.