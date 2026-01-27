Özellikle kış aylarında yoğun talep gören ve şifa kaynağı olarak bilinen kelle paça, yeni fiyatlarıyla vatandaşların gündemine oturdu.

Soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlendirdiği, vücut direncini artırdığı ve hastalıklara karşı koruyucu etkileriyle tercih edilen kelle paça, kent genelinde işletmelere göre değişiklik göstermekle birlikte önceki fiyatlara göre 20 ila 30 TL arasında artış yaşadı.

Yapılan zam sonrası Kahramanmaraş’ta bir porsiyon Maraş usulü kelle paça, ortalama 250 TL ile 280 TL arasında satışa sunuluyor. Esnaf, fiyat artışının temel nedenleri arasında artan girdi maliyetleri ve işletme giderlerini gösterirken, vatandaşlar ise fiyatların daha makul seviyelerde tutulmasını beklediklerini ifade ediyor.