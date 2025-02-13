Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen etkinlikler, vatandaşlara unutulmaz bir Kurtuluş Bayramı haftası yaşattı.

Şehrin dört bir yanında gerçekleşen kutlamalar kapsamında, Büyükşehir Belediyesi milli mücadele ruhunu yeniden yaşatmak adına söyleşi programları, tiyatro gösterileri ve daha birçok etkinlik düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi kahramanlık destanlarının anlatıldığı programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, özellikle genç neslin bu mücadeleyi unutmaması adına çeşitli eğitim ve kültürel faaliyetler gerçekleştirildi.

Hafta boyunca devam eden etkinlikler kapsamında, Kahramanmaraş’ın kurtuluş sürecinde yaşanan tarihi olaylar sahnelenirken, düzenlenen tiyatro oyunları ve konferanslarla milli bilinç pekiştirildi.

Şehirdeki çeşitli meydanlarda yapılan gösteriler ve konserlerle kutlamalar tam bir bayram havasına büründü.