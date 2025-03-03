5 bin dekarlık alana yayılan dev yatırım, tekstilden metale, gıdadan enerjiye kadar birçok sektöre ev sahipliği yaparak bölgenin ekonomik çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

Stratejik konumuyla dikkat çeken Tomsuklu OSB, havaalanına, kara yoluna ve demir yoluna yakınlığı sayesinde lojistik avantaj sunuyor.

Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği sanayi bölgesinde 80 sanayi ve 14 idari parsel bulunuyor. Parsel büyüklükleri 3 bin ile 120 bin metrekare arasında değişirken, tüm sanayi parsellerinin ön tahsisi tamamlandı. Birçok sanayici fabrika inşaatlarına başlamış durumda.

2024 yılı Aralık ayında altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla ruhsat alan firmalar üretim tesislerinin inşaat süreçlerini hızlandırdı. Planlanan yatırımlar tamamlandığında 20 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanması hedefleniyor.

Tomsuklu OSB’nin faaliyete geçmesiyle Kahramanmaraş’ın üretim kapasitesi artacak, yeni yatırım fırsatları ve sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi oluşturulacak.

Bölgeye kazandırılan bu sanayi üssü, hem yerel hem de ulusal ekonomiye önemli katkılar sunmaya hazırlanıyor.