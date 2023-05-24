7. Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, “Ticaret ve Sanayi Odası olarak depremin ilk anından itibaren şehrimizin ve iş dünyamızın sorunlarıyla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Bu noktada ciddi mesafelerde kat etmeye başladık. Ticaret ve Sanayi Odası 12 bin üyesiyle ciddi bir kuruluş ve iş dünyasının hemen hemen tamamını kapsayan aynı zamanda 29 bin esnafıyla çok önemli bir STK” dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, 7. Olağan Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Meslek Komite Başkanlarının yanı sıra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Melike Özdemir katıldı.

Ticaret Borsası’nda gerçekleşen Toplantının açılış konuşmasını yapan KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, şunları söyledi: “Şehrimizde inşaatlara tekrar başlamamız lazım. Üretmek lazım, üretmeden hiçbir şey olmaz. Şu anda tabii ihracat zorlanıyor. Ham madde tedarikini hepiniz yaşıyorsunuz bunları tahmin etmeye gerek yok. Öte yandan krediler var. Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah hep beraber çalışıp, şehrimizi güzel günlere çıkartırız. Öte yandan Savunma sanayiyle ilgili gelişmeler gerçekten heyecan verici. Uçak parçası yapma projesi önemli bir proje. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Daha önce de tarım, Maraş'ın sermayesiydi. Sonra bunun tekstil ve çelik eşya ile sanayiyi güçlendirdik. Bundan sonra onlar yetmiyor bizde farklı sanayi dallarına girmemiz lazım. Gerçekten Türkiye çok önemli yerlere geldi. Bunu da küçümsemememiz lazım.”

Toplantıda KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Mayıs ayında yapılan çalışma ve faaliyetlerle ilgili üyeleri bilgilendirirken, devam eden ve yapılması planlanan projeleri anlattı.

Başkan Buluntunun ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Melike Özdemir, deprem sonrası kentin imar durumuyla ilgili sunum yaparken, yeni şehir planı çalışmaları hakkında bilgi verdi.



BULUNTU: ERKENEZ, AKSU VE TÜRKOĞLU OSB BİRLEŞİYOR

Erkenez, Aksu, Türkoğlu OSB’lerin birleşimiyle ilgili protokolü imzaladıklarını belirten KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, konuşmalarının devamında şu ifadelere yer verdi: “Çevre Şehircilik Bakanlığının kararnamesiyle Erkenez, Aksu, Türkoğlu OSB’nin birleşimiyle alakalı protokolü imzaladık. Şu an bu 3 organize sanayi bölgemiz tek çatı altında birleşiyor. Bunun şöyle bir avantajı olacak; müteşebbis heyeti tekrar belirleyeceğiz ve akabinde teknik altyapıyı tamamlayacağız ve ruhsatlandırma çalışmaları OSB’miz tarafından kontrol edilecek. Buradaki sorunların çözümünde de hızlı bir mesafe almış olacağız.



TOMSUKLU TEKSTİL İHTİSAS OSB’NİN İHALE SÜRECİNİ TAMAMLANDI

Tomsuklu Tekstil İhtisas OSB’nin ihale sürecini tamamladık. Altyapı ihalesi tamamıyla ihale edildi. Bizlerde ihale komisyonunda yer aldık ve inşallah kısa sürede müteahhit firma faaliyete başlayacak ve tesisi hızlı bir şekilde yapacak. Burası 3 bin 500 dönümlük bir saha ve tahsisi yapılmayan bir parselimiz yok.

