Kahramanmaraş'ın Tekir Mahallesinde düzenlenen bahar şenlikleri, büyük bir katılımla gerçekleşti. Kardeşler Seramik ve Continent Hotel'in katkılarıyla düzenlenen şenliklere, çeşitli yerel sanatçıları da renk kattı. Tekir Mahallesi'nin sevilen muhtarı Ali Akkoyun'un öncülüğünde gerçekleşen etkinlikler, coşku dolu anlara sahne oldu. Halayların eşlik ettiği şenlikler, yerel kültürün ve birlikte eğlenmenin güzel bir örneği oldu. Katılımcılar, geleneksel müzikler eşliğinde bir araya gelerek, şenliğin keyfini doyasıya yaşadılar.

Tekir Mahalle Muhtarı Ali Akkoyun, bu şenlikler vatandaşlarımızla kaynaşmamız adına yalnızca bir vesiledir. İfadelerini kullandı.

Kardeşler Seramik ve Continent Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Akkoyun, bahar şenliğinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.