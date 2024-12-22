6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Dere Pazarı, yeniden inşa süreci kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Rezerv alanı ilan edilen bölge, Kahramanmaraş’ın ticaret merkezi olma özelliğini yeniden kazanmayı hedefliyor.

Yeni Kahramanmaraş Projesi çerçevesinde bölge, eski canlılığına kavuşacağı günleri beklerken, yıkım işlemleri kontrollü ve planlı bir şekilde devam ediyor. Dere Pazarı, hem ticaret hayatı hem de şehrin ekonomik dinamikleri için büyük önem taşıyor.

Yetkililer, bölgenin daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşması adına çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.