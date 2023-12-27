Kahramanmaraş, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle olduğu kadar kendine özgü lezzetleriyle de dikkat çekiyor. Son dönemde, şehrin eşsiz ürünleri arasında yer alan Kahramanmaraş Tarhanası, Çağlayancerit Cevizi, Maraş Biberi gibi gıda ürünleri coğrafi işaret tescili alarak adlarını Türkiye geneline duyurmaya hazırlanıyor.

Kahramanmaraş'ın meşhur tarhanası, uzun bir sürecin ardından coğrafi işaret tescilini almaya hak kazandı. Geleneksel yöntemlerle üretilen ve bölgenin iklim ve toprak özelliklerinden aldığı lezzeti taşıyan Maraş Tarhanası, şimdi Türkiye'nin dört bir yanındaki sofralarda yer alacak.

Kahramanmaraşlı vatandaşlar, şehrin eşsiz ürünlerine sahip çıkarak geleneksel lezzetleri yaşatmanın önemini vurguluyor. Coğrafi işaret tescili, bu ürünlerin kalitesini ve özgünlüğünü koruma altına alarak hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de kültürel mirası gelecek nesillere taşıyor.