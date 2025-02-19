Türkiye siyasetine önemli katkılar sunmuş, Kahramanmaraş halkının sevgisini kazanmış eski Devlet Bakanı Ali Doğan, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve tedavi gören Doğan’ın vefatı, siyaset camiasında ve memleketi Kahramanmaraş’ta büyük üzüntü yarattı.

Doğan, 20. ve 21. Dönem ANAP Kahramanmaraş Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kahraman şehri temsil etti.

Ayrıca Doğan, 57. Türkiye Hükümeti’nde insan haklarından sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ali Doğan’ın cenazesi, İstanbul Levent Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından İstanbul’da toprağa verildi.