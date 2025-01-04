Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ferdi Tayfur sevenlerini yasa boğdu. Türkiye’nin birçok farklı yerinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da hüzün hakim oldu.

1970’lerin nostaljik ruhunu yaşatan tarzıyla tanınan Murat Erdem, Tayfur’a olan hayranlığıyla biliniyordu.

Ferdi Tayfur’un ölümü sonrası duygularını Aksu Habere paylaşan Erdem. Onun kişiliği ve karakterine olan sevgisini dile getirdi.

Sokaklarda sıklıkla eski dönemleri hatırlatan kıyafetleri ve Ferdi Tayfur şarkılarını mırıldanmasıyla tanınan Erdem, Cenaze Törenine neden katılmadığını anlattı.

Onun yerine Ferdi Tayfur anısına helva dağıtımı yapacağını belirtti.