6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sahada olan ve enkaz arama kurtarma çalışmalarında iş makineleriyle gece gündüz demeden özverili şekilde çalışan hafriyat firmaları kendilerine haksızlık yapıldığını söyledi.

Acil yıkılması gereken binaların yıkım ihalelerini aldıklarını bu binaların yıkımının da çok riskli olduğunu buna rağmen bu işin içinden alınlarının akıyla çıktıklarını fakat yıkılması gereken diğer binaların ihalesinin kendilerine verilmemek için arefe günü ihale yapıldığını ve şehir dışından gelen firmalara verildiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Kendilerinin de depremzede olduklarını dile getiren hafriyat firmaları yetkilileri bu şehrin evlatları olarak bu ihalelerin kendilerine verilmediğini bunun için de ihale tarihinin kendilerine duyurulmadığını iddia etti.