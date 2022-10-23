Ahmet Özhan ve Gülşen Kutlu gibi Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği’nin duayen sanatçılarının jürisinde yer aldığı yarışma, TRT Müzik ekranlarında canlı olarak yayınlandı. Sanat ve Halk Müziği kategorilerinden oluşan yarışmada, Türkiye’nin farklı kentlerinden onlarca genç yetenek sahne alarak, performanslarını sergiledi.

Yarışmaya Halk Müziği kategorisinde katılan Kahramanmaraşlı genç sanatçı Muhammed Ali Uçar ise “Mürsel Bey Barağı” ve “Çamlığın Başında Tüter Bir Tütün” isimli eserleri seslendirdi. Okuduğu türkülerle, konukların büyük beğenisini kazanan Uçar, jüriden de tam not aldı.

Yarışma sonunda başarı ödülü almaya hak kazanan Uçar, hediye çekini Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’dan aldı.

Sergilediği performansla Kahramanmaraşlı sanatseverlerin takdirini toplayan Uçar’a, eğitimcisi olduğu Me-Ka Sanat Evi’nde öğrencileri tarafından sürpriz yapıldı. Başarısını öğrencileriyle birlikte pasta keserek kutlayan Uçar, “Me-Ka Sanat Evi ailemize ve öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Gerçekten Türkiye’nin birçok farklı köşesinden birbirinden kıymetli arkadaşımızla yarıştık. Çok değerli bir jürinin önüne çıkmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadık. Onlardan çok şey öğrendik. İnşallah bundan sonraki süreçte de hem kendimizi geliştirmeye, hem Türk Müziği’ne katkı sunmaya, hem de Kahramanmaraş’ta müziği sevdirmeye gayret edeceğiz” diye konuştu.

Me-Ka Sanat Evi Sahibi Vedat Kazancı da Uçar’ı kutlayarak, “Değerli hocamız müziğe gönül vermiş bir insan. Hepimizin göğsünü kabarttı. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Çok kısa bir süre önce yola çıkmamıza rağmen, kısa sürede sıcak bir aile olduk. Birbirinden yetenekli ve müziği seven çocuklarımız burada eğitim alıyor ve yeteneklerini keşfediyorlar. Aynı zamanda Devlet Konservatuarlarına giriş sınavına hazırlık yapan gençlerimize eğitim vermeye ve onların yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Gerçekten Muhammed Hocamızın elde ettiği bu başarı bizleri gururlandırdı. Bize bu mutluluğu yaşattığı için kendisine şükranlarımı sunuyor, bundan sonraki müzik yaşamında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.