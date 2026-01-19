Vedat Işıkhan, gençlerin istihdama katılımını güçlendirmek amacıyla yürütülen İŞKUR Gençlik Programına yönelik önemli bir artışı kamuoyuyla paylaştı. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gençlere sağlanan maddi desteğin bu yıl artırıldığını duyurdu.

Günlük Cep Harçlığı 1.375 Liraya Çıktı

Bakan Işıkhan açıklamasında,

“İŞKUR Gençlik Programı’na desteğimizi büyütüyoruz. Günlük 1.083 lira olarak uyguladığımız cep harçlığını bu yıl 1.375 liraya yükselttik. Böylelikle programa ayda 14 gün katılım sağlayan gençlerimize 19 bin 250 lira destek sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimizin Yanındayız” Mesajı

Gençlerin çalışma hayatına hazırlanmasının önemine vurgu yapan Işıkhan,

“Gençlerimize inanıyoruz; üreten, çalışan, hayalleri olan gençlerimizin her zaman yanındayız.”

değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin İstihdama Katılımı Hedefleniyor

Yapılan düzenleme ile Kahramanmaraş’ta özellikle:

iş hayatına ilk adımını atmak isteyen,

mesleki deneyim kazanmayı hedefleyen, Kahramanmaraş'ta sanatseverler resim atölyesinde buluştu İçeriği Görüntüle

eğitim süreci ile çalışma hayatını birlikte yürütmek isteyen

gençlerin desteklenmesi amaçlanıyor. Program sayesinde gençlerin iş gücü piyasasına uyumunun hızlandırılması ve kalıcı istihdama geçişlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Başvurular İŞKUR Üzerinden

Kahramanmaraşlı gençler, İŞKUR Gençlik Programı’na Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü aracılığıyla başvuru yapabiliyor. Başvuru şartları ve program detayları, İŞKUR’un resmî kanalları üzerinden takip edilebiliyor.