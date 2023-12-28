Bu kapsamda Kahramanmaraşlı heyet şehrimizin endüstriyel potansiyelini güçlendirerek, bölgesel ve ulusal kalkınma yolculuğuna katkı sağlayacak olan TUSAŞ yatırımının detaylarını görüşmek üzere TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile bir araya geldi.

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ve iş insanlarının da eşlik ettiği ziyarette; projenin ayrıntıları konuşulurken, işbirliğinin artırılmasına yönelik konular da ele alındı.

