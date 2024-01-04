Kahramanmaraş’ta zümrüt 1 sitesi sakinleri, son zamanlarda artan kira fiyatlarına tepki göstermek ve örnek teşkil etmek amacıyla, site içerisindeki evleri uygun kiraya vermeye başladı. Bütün bina sakinlerinin anlaşarak ortak verdiği kararla birlikte evlerini 15-20 bin liraya kiralayanların aksine 8500 liradan kiraya veriyorlar. Kahramanmaraş’ta Zümrüt 1 Sitesi'nde yaşayan sakinler, son zamanlarda artan kira fiyatlarına karşı bir adım atarak dikkat çekiyor. Site sakinleri, hem dayanışma içinde olmak hem de toplumda örnek bir davranış sergilemek amacıyla evlerini uygun fiyatlarla kiraya vermeye karar verdiler. Bütün bina sakinlerinin ortaklaşa aldığı bir kararla, Zümrüt Sitesi'nde bulunan evleri kiraya veren vatandaşlar, kira fiyatlarını uygun seviyelerde tutarak piyasadaki yüksek taleplere meydan okuyorlar. 15-20 bin lira arasında değişen kira fiyatlarına karşı duran Zümrüt Sitesi sakinleri, evlerini 8500 liradan kiraya vererek hem sosyal bir sorumluluk üstleniyorlar hem de kira fiyatlarındaki adaletsizliğe dikkat çekiyorlar.

Apartman Yöneticisi Bülent Çakırgöz, Aksu Habere yaptığı açıklamada Ortak bir karar alarak uygun olarak bu fiyatı uygun gördük ifadelerini kullandı.