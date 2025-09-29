Kahramanmaraş’ta lise öğrencisi Hamza Eren, geliştirdiği projelerle uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor. Daha önce Asya kıtasında derece elde eden genç yetenek, şimdi de İtalya’nın Roma kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na katılmaya hazırlanıyor.

Hamza’nın öne çıkan projelerinden biri, sumo güreşine uyarladığı robot tasarımı oldu. Robotların birbirini alandan çıkarmaya çalıştığı sistem üzerine kurulu bu proje, jüri tarafından büyük beğeni toplarken, genç öğrencinin dünya sahnesine açılmasına da vesile oldu.

Yurt dışı organizasyonlara katılımda öğrencilerin en büyük zorluklarından biri olan sponsorluk desteği ise bu kez Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Teknokent’ten geldi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hamza Eren’in Dünya Şampiyonası’na katılımı için tüm süreci üstlenerek önemli bir destek sağladı.

Başarılı öğrenci, aynı zamanda görme engelliler için yapay zekâ tabanlı gözlük projesi üzerinde de çalışıyor. Kameralı sistemle çalışan bu proje, engellilerin karşısındaki nesne ya da kişileri sesli komutlarla tanıyarak günlük yaşamı kolaylaştırmayı hedefliyor.