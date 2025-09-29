Kahramanmaraş Çarığı Kahramanmaraş’ta yaklaşık beş yüz ila altı yüz yıldır sürdürülen çarık yapımı, kentin en önemli el sanatları arasında yer alıyor. Deri işlemeciliğinin inceliklerini barındıran çarıklar, tamamen el emeğiyle hazırlanıyor.

Klasik Osmanlı modellerinde alt kısmı yağlımanlı deri, üst kısmı ise dana derisinden oluşan çarıklar; çiriş otu sayesinde ayaktaki teri ve kokuyu çekiyor. Bu özelliğiyle çıplak ayakla giyilmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca çarığın mantar, egzama ve benzeri deri rahatsızlıklarının tedavisinde doktorlar tarafından da önerildiği belirtiliyor.

Fuar ve tanıtım etkinliklerinde yoğun ilgi gören çarık, Kahramanmaraş’ın köklü kültürel mirasını yaşatmayı sürdürüyor.