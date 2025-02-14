Kahramanmaraş İsmail Kurtul İlkokulu, bilim ve teknolojiye dayalı eğitim anlayışıyla uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attı.

Kahramanmaraşlı Öğretmen Hatice Önen ve öğrencilerinden ilham Veren Proje! Hem Türkiye’den Hem Avrupa’dan ödül aldı



3-E sınıfı öğretmeni Hatice Önen ve öğrencilerinden Ahmet Emir Gedik, yürüttükleri Innovative Child (Yenilikçi Çocuk) adlı eTwinning STEM projesiyle hem ulusal hem de Avrupa ödülü kazanarak Kahramanmaraş’ın gururu oldu.

STEM Projesiyle Uluslararası Başarı

Teknoloji ve bilimin eğitime entegrasyonunu temel alan Innovative Child projesi, öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçladı. Proje kapsamında öğrenciler, atık malzemelerden ürünler tasarladı, su israfını önlemek için sulama sistemleri geliştirdi ve kuş evleri yaparak doğaya katkı sağladı.

Projenin ödüllü öğretmeni Hatice Önen, öğrencilerinin bilimsel süreçleri deneyimlemeleri için bu projeyi geliştirdiklerini belirterek, “STEM projeleri analitik düşünme, problem çözme ve yaratıcılığı desteklerken, öğrencilerin teorik bilgileri pratiğe dökmelerini sağlıyor. Bu süreçte öğrencilerimiz hem eğlendi hem de öğrenmenin keyfini çıkardı” dedi.

Öğrencilerin Çalışmaları Takdir Edildi

Projede yer alan öğrencilerden Ahmet Emir Gedik ise bu süreçte en çok kuş evi tasarlamaktan keyif aldığını ifade ederek, “Hayal gücümü kullanarak kendi projemi oluşturmak çok güzeldi” dedi.

Gedik, Farklı etkinlikler yaptık, kuş evleri,atık malzemelerden ürünler tasarladık. Su israfını önlemek için sulama sistemleri yaptık. Arkadaşlarımızla iş birliği içinde çalıştık. En çok kuş evi tasarlarken eğlendim çünkü hayal gücümü kullanarak kendi projemi oluşturabildim.” Diye konuştu.

Avrupa ve Ulusal Kalite Etiketi Ödülleri

Proje, Türkiye’de Ulusal Kalite Etiketi ile ödüllendirilirken, Avrupa genelinde yapılan değerlendirmeler sonucunda Avrupa Kalite Etiketi ödülüne de layık görüldü. Ödüllü öğretmen Hatice Önen, STEM projelerinin öğrencilerin uluslararası vizyon kazanmalarına katkı sunduğunu belirterek, “Öğrencilerimizin emeklerinin Avrupa’da da takdir edilmesi bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu” dedi.

Geleceğe Dönük Proje Çalışmaları Sürecek

6 yıldır eTwinning projeleri yürüten ve 5 ulusal, 2 Avrupa ödülü bulunan Hatice Önen, öğrencilerini bilim ve teknolojiye teşvik etmeye devam edeceklerini belirterek, Erasmus+ projeleri yazmaya devam ettiğini söyledi. Önen, genç bilim insanlarına ve öğretmenlere ise “Merak etmekten ve öğrenmekten asla vazgeçmeyin. Bilim ve teknolojiyle iç içe projeler üretmek geleceğin dünyasında büyük avantaj sağlayacaktır” mesajını verdi.

Başarılarıyla adını duyuran Hatice Önen ve 3-E sınıfı öğrencisi Ahmet Emir Gedik, kazandıkları ödüllerle Kahramanmaraş’ı uluslararası arenada temsil ederek büyük bir gurur yaşattı.