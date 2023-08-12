Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'da görev yapan ve Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Dedeler Mahallesi'ne kayıtlı Uzman Jandarma Mehmet Gözübüyük, memleketine gelirken Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi civarında trafik kazası geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'da görev yapan ve Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Dedeler Mahallesi'ne kayıtlı Uzman Jandarma Mehmet Gözübüyük, memleketine gelirken Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi civarında trafik kazası geçirdi.
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