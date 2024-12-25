Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni asgari ücret açıklandı. Bugün gerçekleştirilen son toplantının ardından 2025 yılı için asgari ücret %30 artışla 22.104 TL olarak belirlendi.

Aksu Haber olarak, Kahramanmaraşlı vatandaşların yeni asgari ücretle ilgili düşüncelerini sorduk. Vatandaşların büyük bir kısmı, artışı yetersiz bulduklarını ifade etti. Yaşam maliyetlerindeki artışa dikkat çeken vatandaşlar, bu ücretin temel ihtiyaçları karşılamada yeterli olmayacağını dile getirdi. Bazıları, özellikle gıda ve barınma giderlerinin bu artışı kısa sürede etkisiz hale getireceğini vurguladı.

Yeni asgari ücretin halk üzerindeki etkisi, önümüzdeki günlerde daha net şekilde gözlemlenecek.