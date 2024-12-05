Aksu Haber ekibi, Kahramanmaraşlı vatandaşların 2024 yılına dair değerlendirmelerini ve 2025 yılına yönelik beklentilerini öğrenmek için mikrofon uzattı. Vatandaşların büyük bölümü, 2024’ün hem bireysel hem de toplumsal anlamda zorluklarla dolu, ancak öğretici bir yıl olduğunu ifade etti.

Özellikle ekonomik koşulların iyileştirilmesi yönündeki talepler öne çıktı. Vatandaşlar, hayat pahalılığı ve işsizlik gibi sorunlara çözüm bulunmasını umduklarını belirtti. Bunun yanında, 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan toparlanma sürecinin, dayanışma ve yeniden inşa açısından önemli bir yıl olduğunu dile getirenler de oldu.

2025 yılı için vatandaşların beklentileri arasında ekonomik istikrar, altyapı projelerinin hızlanması ve sosyal refahın artması yer aldı. Ayrıca, deprem sonrası inşa edilen konutların hızla tamamlanması ve şehrin yeniden kalkınması yönünde adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Vatandaşlar, yeni yılın barış, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle umutlarını dile getirdi.