Ankara ile Kahramanmaraş arasında yapılan uçuşlar, daha önce belirli günlerle sınırlıyken artık her gün gerçekleşecek. Bu gelişme, özellikle iş insanları, öğrenciler ve sağlık amaçlı seyahat edenler için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Düzenli uçuşlarla birlikte Kahramanmaraş’ın başkent ile olan ulaşım ağı güçlenirken, şehir ekonomisi ve turizm sektörüne de canlılık kazandırması bekleniyor. Günlük uçuşların başlaması, iş dünyasının yanı sıra yerli ve yabancı turistler için de önemli bir avantaj sunacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül, bu adımın şehir için büyük bir kazanım olduğunu belirterek, “Kahraman şehrimize ve aziz hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.