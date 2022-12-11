2022-2023 sezonunda iyi bir performans geçiremeyen TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor, Balıkesir temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor ile 16. hafta da Ayvalık Hüsnü Uğural Stadyumunda karşı karşıya geldi ve maç 2-1 sona erdi.

Müsabakada Ev sahibi ekip Ayvalıkgücü Belediyespor 45. dakikada Burak Özbakır ile 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 tamamlanırken Konuk ekip Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor 54. dakikada Halil İbrahim Cenik ile skor 1-1 yaptı. 55. Dakika Veysel Karani Ünal il Ayvalıkgücü Belediyespor 2-1 öne geçti. Müsabakanın 70. dakikasında ise Polat Güren kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Müsabakanın normal süresi 2-1 sona erirken 7 dakikalık uzatmada gol sesi çıkmadı ve ev sahibi 3 puanı hanesine yazdırdı.